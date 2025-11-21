MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 346,80 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 346,80 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 345,20 EUR ein. Bei 346,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.245 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 399,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 13,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 249,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,06 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 402,64 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 17,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

