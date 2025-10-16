Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

So bewegt sich Airbus SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 204,05 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 204,05 EUR zu. In der Spitze gewann die Airbus SE-Aktie bis auf 204,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 204,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 58.247 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Bei 206,90 EUR erreichte der Titel am 15.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE-Aktie somit 1,38 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 129,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,74 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE 2,00 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 213,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Airbus SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,48 EUR je Airbus SE-Aktie.

