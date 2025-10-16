DAX24.119 -0,3%Est505.602 -0,1%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin94.906 -0,2%Euro1,1658 +0,1%Öl62,36 -0,2%Gold4.231 +0,5%
Notierung im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE büßt am Vormittag ein

16.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Airbus SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 202,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
202,70 EUR -1,05 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 202,50 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE-Aktie bis auf 202,50 EUR. Mit einem Wert von 204,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 25.654 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (206,90 EUR) erklomm das Papier am 15.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,17 Prozent hinzugewinnen. Bei 129,82 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 55,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,74 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 213,00 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,07 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.10.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.10.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
