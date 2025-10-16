Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 203,90 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 203,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE-Aktie bei 205,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 204,40 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 83.171 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 206,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 1,47 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 129,82 EUR ab. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 57,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,74 EUR. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 213,00 EUR.

Airbus SE gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,07 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE-Gewinn in Höhe von 6,48 EUR je Aktie aus.

