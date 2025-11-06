DAX aktuell

Nach einer Aufholjagd des DAX zur Wochenmitte legt der deutsche Aktienindex am Donnerstag zunächst eine Verschnaufpause ein.

Der DAX eröffnete mit einem kleinen Abschlag von 0,22 Prozent bei 23.996,24 Punkten. Nach einem kurzen Abstecher an die Nulllinie, überwiegen nun wieder die Verkäufe.

Nachdem die US-Börsen noch behauptet eröffnet hatten, fielen sie kurz darauf zurück, was auch den deutschen Leitindex belastet.

DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Leitindex weiter im Seitwärtstrend

Die Hängepartie an der runden Marke von 24.000 Punkten der vergangenen Wochen und Monate setzt sich damit fort.

Die Saison der Quartalsbilanzen konnte dem Gesamtmarkt bislang keinen entscheidenden Impuls geben, weder nach oben noch nach unten. "Der DAX bleibt weiter im Seitwärtstrend", konstatiert Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Auf kurze Sicht überwögen aber die Abwärtsrisiken.

Flut von Geschäftsberichten

Am Donnerstag fokussieren die Investoren weiterhin auf die Geschäftsberichte zum dritten Quartal. Auf der Agenda stehen mit der Commerzbank, DHL Group, Zalando, Heidelberg Materials, Henkel, Rheinmetall, GEA und Continental etliche DAX-Konzerne.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires