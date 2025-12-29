OTS: OIB - Turkish Automotive / Deutschland größter Abnehmer der türkischen ...
Deutschland größter Abnehmer der türkischen Automobilindustrie
Bursa, Türkiye (ots) - Deutschland war im Zeitraum Januar bis November 2025
erneut der wichtigste Absatzmarkt für die türkische Automobilindustrie. Die
Exporte von Fahrzeugen, Komponenten und Systemen aus Türkiye erreichten ein
Volumen von 6,14 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum
entspricht dies einem Anstieg um 39 Prozent. Kein anderes Land nahm mehr
Produkte aus türkischer Fertigung ab.
Rund 16 Prozent der gesamten türkischen Automobilexporte entfielen auf den
deutschen Markt. Deutschland bestätigt damit seine Position als größter
Einzelmarkt der Branche.
Insgesamt erzielte die türkische Automobilindustrie in den ersten elf Monaten
des Jahres 2025 Exporte in Höhe von 37,8 Milliarden US-Dollar. Damit lag der
Sektor erneut an der Spitze der türkischen Exportbranchen. Europa blieb dabei
der zentrale Absatzraum: 72,6 Prozent aller Automobilexporte gingen in
EU-Staaten.
Auch in weiteren europäischen Kernmärkten legten die Ausfuhren deutlich zu. Die
Exporte nach Spanien stiegen um 39 Prozent, nach Frankreich um 15 Prozent und
nach Belgien um 19 Prozent.
Maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen hat die türkische
Zulieferindustrie. Ihre Exporte beliefen sich im Zeitraum Januar bis November
2025 auf 14,4 Milliarden US-Dollar und machten damit 38,3 Prozent der gesamten
Automobilexporte aus. Deutschland zählt seit Jahren zu den wichtigsten
Abnehmermärkten für türkische Zulieferprodukte.
Baran Çelik, Vorsitzender des Verbands der Automobilindustrie-Exporteure (OIB),
betont die strategische Dimension dieser Zusammenarbeit:
"Türkiye ist längst ein integraler Bestandteil der technologischen Wertschöpfung
Europas. Die enge Kooperation mit Deutschland reicht heute weit über den Handel
hinaus und umfasst Entwicklung, Forschung sowie stabile Lieferketten."
Ein sichtbares Zeichen dieser vertieften Zusammenarbeit war der erste
Deutsch-Türkische Automobilgipfel, der im November 2025 in Berlin stattfand.
Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Industrie und Forschung diskutierten
dort über die Transformation der Automobilindustrie, Elektromobilität,
Digitalisierung und resiliente Lieferketten.
Die aktuellen Exportzahlen und der intensive Austausch auf Industrieebene
verdeutlichen die wachsende Bedeutung der deutsch-türkischen Zusammenarbeit für
die europäische Automobilwirtschaft.
