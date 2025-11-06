BT Group-Aktie zieht an: Starke Bilanz - Zusammenarbeit mit Starlink
Der britische Telekommunikationskonzern BT Group hat im zweiten Geschäftsquartal etwas mehr verdient als erwartet.
Werte in diesem Artikel
Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieb mit rund 2,08 Milliarden Pfund (rund 2,4 Mrd Euro) weitgehend stabil, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit wurden die Erwartungen von Analysten übertroffen. Der bereinigte Umsatz sank hingegen um 3 Prozent auf 4,9 Milliarden Pfund. Für die Aktie ging es an der Börse in London am Nachmittag um 3,3 Prozent nach oben.
Die Zahl der Kunden bei Breitband-Anschlüssen sank im Quartal um 242.000. BT Group führt dies auf den Wettbewerb und einen schwächeren Breitbandmarkt zurück. Analysten hatten hier einen niedrigeren Kundenrückgang erwartet.
Das Management um Konzernchefin Allison Kirkby bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Zudem wurde eine Zusammenarbeit mit dem Satelliten-Internetdienst Starlink von Elon Musk angekündigt, um eine Abdeckung in schwer erreichbaren Gebieten in Großbritannien bereitzustellen.
Die BT Group-Aktie legt in London zeitweise 3,25 Prozent auf 1,85 GBP zu.
/err/men/jha/
LONDON (dpa-AFX
Ausgewählte Hebelprodukte auf BT Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BT Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere BT Group News
Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com
Nachrichten zu BT Group plc
Analysen zu BT Group plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2023
|BT Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.2023
|BT Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.09.2022
|BT Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.2022
|BT Group Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.04.2022
|BT Group Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.09.2022
|BT Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.2022
|BT Group Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.04.2022
|BT Group Overweight
|Barclays Capital
|04.02.2022
|BT Group Outperform
|Credit Suisse Group
|08.12.2021
|BT Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2023
|BT Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.2023
|BT Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.2020
|BT Group Equal weight
|Barclays Capital
|20.05.2020
|BT Group Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.2020
|BT Group Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.10.2021
|BT Group Sell
|Deutsche Bank AG
|30.03.2020
|BT Group Underweight
|Barclays Capital
|12.02.2020
|BT Group Sell
|UBS AG
|31.01.2020
|BT Group Sell
|Deutsche Bank AG
|20.12.2019
|BT Group Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BT Group plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen