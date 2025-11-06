DAX23.962 -0,4%Est505.648 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 -3,6%Nas23.435 -0,3%Bitcoin88.870 -1,7%Euro1,1525 +0,3%Öl63,34 -0,3%Gold3.999 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen starten leichter -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Zahlen vorgelegt

BT Group-Aktie zieht an: Starke Bilanz - Zusammenarbeit mit Starlink

06.11.25 14:08 Uhr
BT Group übertrifft Gewinnerwartungen leicht - Aktie stark | finanzen.net

Der britische Telekommunikationskonzern BT Group hat im zweiten Geschäftsquartal etwas mehr verdient als erwartet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BT Group plc
2,06 EUR -0,02 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieb mit rund 2,08 Milliarden Pfund (rund 2,4 Mrd Euro) weitgehend stabil, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit wurden die Erwartungen von Analysten übertroffen. Der bereinigte Umsatz sank hingegen um 3 Prozent auf 4,9 Milliarden Pfund. Für die Aktie ging es an der Börse in London am Nachmittag um 3,3 Prozent nach oben.

Wer­bung

Die Zahl der Kunden bei Breitband-Anschlüssen sank im Quartal um 242.000. BT Group führt dies auf den Wettbewerb und einen schwächeren Breitbandmarkt zurück. Analysten hatten hier einen niedrigeren Kundenrückgang erwartet.

Das Management um Konzernchefin Allison Kirkby bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Zudem wurde eine Zusammenarbeit mit dem Satelliten-Internetdienst Starlink von Elon Musk angekündigt, um eine Abdeckung in schwer erreichbaren Gebieten in Großbritannien bereitzustellen.

Die BT Group-Aktie legt in London zeitweise 3,25 Prozent auf 1,85 GBP zu.

/err/men/jha/

LONDON (dpa-AFX

Ausgewählte Hebelprodukte auf BT Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BT Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com

Nachrichten zu BT Group plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BT Group plc

DatumRatingAnalyst
11.09.2023BT Group HoldDeutsche Bank AG
09.06.2023BT Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.09.2022BT Group OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.09.2022BT Group Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
01.04.2022BT Group OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.09.2022BT Group OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.09.2022BT Group Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
01.04.2022BT Group OverweightBarclays Capital
04.02.2022BT Group OutperformCredit Suisse Group
08.12.2021BT Group BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.09.2023BT Group HoldDeutsche Bank AG
09.06.2023BT Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2020BT Group Equal weightBarclays Capital
20.05.2020BT Group HoldDeutsche Bank AG
30.03.2020BT Group NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.10.2021BT Group SellDeutsche Bank AG
30.03.2020BT Group UnderweightBarclays Capital
12.02.2020BT Group SellUBS AG
31.01.2020BT Group SellDeutsche Bank AG
20.12.2019BT Group UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BT Group plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen