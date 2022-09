NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BT Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 285 Pence belassen. Er halte an seiner positiven Einschätzung des Sektors fest, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das zweite Halbjahr sei reich an Kurstreibern. Schlüssel zu einer strukturellen Aufwertung bleibe aber die Fähigkeit, Preiserhöhungen durchzusetzen. Die Deutsche Telekom gehört zu seinen Favoriten und steht auch auf der "Positive Catalyst Watch"./tav/mis