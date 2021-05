ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BT Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Pence belassen. Analyst Jakob Bluestone passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen an den Bericht des Telekommunikationskonzerns zum vergangenen Quartal an. Zwar hätten die erhöhten Investitionen einen negativen Einfluss auf den freien Barmittelfluss, entscheidender aber sei der dadurch längerfristig geschaffene Wert./tav/he