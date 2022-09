NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BT Group auf "Conviction Buy List" belassen. Andrew Lee sieht in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie weiterhin gut Perspektiven für den europäischen Telekomsektor, der auch von der Digitalisierung profitiere. Zudem biete die Branche in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten defensive Qualitäten./mis/zb