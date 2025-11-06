DAX23.730 -1,3%Est505.608 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,70 -4,6%Nas23.069 -1,8%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1541 +0,4%Öl63,33 -0,4%Gold3.980 ±0,0%
Zur Wochenmitte zog IonQ mit seiner Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich.

So verbuchte IonQ im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ein EPS von -3,58 US-Dollar nach -0,240 US-Dollar im Vorjahr. Damit verfehlte der Anbieter von Quantencomputing-Lösungen die Erwartungen der Analysten deutlich, die sich im Schnitt auf -0,440 US-Dollar beliefen.

Auf der Umsatzseite konnte IonQ hingegen auf voller Linie überzeugen: So erwirtschaftete das US-Unternehmen im zurückliegenden Jahresviertel 39,866 Millionen US-Dollar, Experten hatten unterdessen mit 27 Millionen US-Dollar gerechnet. Ein Jahr zuvor hatte IonQ noch einen Umsatz in Höhe von 12,4 Millionen US-Dollar verbucht.

An der NYSE kamen die Zahlen gut an: Das Papier gewinnt am Donnerstag zeitweise 1,75 Prozent auf 56,38 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

