BioNTech-Rivale

Moderna-Aktie springt an: Mehr Umsatz und Ergebnis als erwartet

06.11.25 13:12 Uhr
NASDAQ-Aktie Moderna-Aktie stark gesucht: Quartalszahlen besser als erwartet | finanzen.net

Das Biotechkonzern Moderna hat Anlegern am Donnertag vor Handelsbeginn an den US-Börsen seine Drittquartalsbilanz präsentiert.

Im abgelaufenen Jahresviertel hat Moderna einen Verlust von 0,51 US-Dollar je Aktie erlitten. Dies ist eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahreswert, als der BioNTech-Konkurrent überraschend einen kleinen Gewinn von 0,03 US-Dollar erwirtschaftet hatte. Experten hatten allerdings bereits erwartet, dass der Impfstoffhersteller zurück in die roten Zahlen fallen würde: Ihre Prognosen für das EPS lagen im Vorfeld durchschnittlich bei -2,121 US-Dollar.

Der Umsatz von Moderna lag daneben im Berichtsquartal bei 1,02 Milliarden US-Dollar nach 1,86 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist. Die Umsatzschätzungen der Analysten hatten derweil bei 879,6 Millionen US-Dollar gelegen.

Die Moderna-Aktie zeigt sich an der NASDAQ vorbörslich stark: So geht es zeitweise um 4,84 Prozent hoch auf 24,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

