Moderna-Aktie springt an: Mehr Umsatz und Ergebnis als erwartet
Das Biotechkonzern Moderna hat Anlegern am Donnertag vor Handelsbeginn an den US-Börsen seine Drittquartalsbilanz präsentiert.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Jahresviertel hat Moderna einen Verlust von 0,51 US-Dollar je Aktie erlitten. Dies ist eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahreswert, als der BioNTech-Konkurrent überraschend einen kleinen Gewinn von 0,03 US-Dollar erwirtschaftet hatte. Experten hatten allerdings bereits erwartet, dass der Impfstoffhersteller zurück in die roten Zahlen fallen würde: Ihre Prognosen für das EPS lagen im Vorfeld durchschnittlich bei -2,121 US-Dollar.
Der Umsatz von Moderna lag daneben im Berichtsquartal bei 1,02 Milliarden US-Dollar nach 1,86 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist. Die Umsatzschätzungen der Analysten hatten derweil bei 879,6 Millionen US-Dollar gelegen.
Die Moderna-Aktie zeigt sich an der NASDAQ vorbörslich stark: So geht es zeitweise um 4,84 Prozent hoch auf 24,80 US-Dollar.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, Ascannio / Shutterstock.com
