Blick in die Bilanz

QUALCOMM-Aktie fällt trotz solider Zahlenvorlage

05.11.25 22:26 Uhr
NASDAQ-Aktie QUALCOMM büßt nach Bilanzvorlage ein: Zahlen überzeugen Anleger offenbar nicht | finanzen.net

QUALCOMM hat am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen über seine Kennzahlen für das abgelaufene Jahresviertel informiert.

QUALCOMM hat heute die Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal 2025 präsentiert, das am 30. September 2025 endete.

Beim EPS meldete das Unternehmen einen Gewinn von 3,00 US-Dollar je Aktie. Die Prognosen von 27 Analysten für das jüngste Jahresviertel beliefen sich im Durchschnitt auf ein positives EPS von 2,875 US-Dollar je Aktie. Im Vergleich dazu hatte QUALCOMM ein Jahr zuvor noch einen Gewinn pro Aktie von 2,690 US-Dollar in den Büchern stehen.

Der Gesamtumsatz des Unternehmens belief sich auf 11,270 Milliarden US-Dollar. Dies steht den Erwartungen von 26 Analysten gegenüber, die im Durchschnitt einen Umsatz von 10,770 Milliarden US-Dollar prognostizierten. Im Vorjahresquartal wurden 10,244 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet.

Die an der NASDAQ notierte QUALCOMM-Aktie zeigte sich nachbörslich zeitweise 2,63 Prozent schwächer bei 175,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen