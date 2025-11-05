Snap-Aktie +23 Prozent: Verlust reduziert - Umsatz übertrifft Erwartungen
Am Mittwoch nach Börsenschluss hat die Snapchat-Mutter Snap Einblick in seine Bücher gewährt - so fiel das Ergebnis aus.
Werte in diesem Artikel
Snap erzielte im dritten Quartal 2025 ein Ergebnis je Aktie von -0,06 US-Dollar, nach -0,090 US-Dollar im Vorjahr. Damit lag das Resultat über den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt von -0,122 US-Dollar je Aktie ausgegangen waren.
Der Umsatz betrug rund 1,507 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,37 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr. Damit übertraf die Snapchat-Mutter die Konsensschätzungen von 1,49 Milliarden US-Dollar.
An der NYSE klettert die Snap-Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um 23,15 Prozent auf 9,01 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com, charnsitr / Shutterstock.com
Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2025
|Snap Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2021
|Snap Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.2020
|Snap buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2020
|Snap buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2020
|Snap Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2018
|Snap Sell
|BTIG Research
|08.11.2017
|Snap Sell
|UBS AG
|16.03.2017
|Snap Sell
|MoffettNathanson
|03.03.2017
|Snap Reduce
|Nomura
|02.03.2017
|Snap Sell
|Pivotal Research Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen