Blick in die Bücher

Snap-Aktie +23 Prozent: Verlust reduziert - Umsatz übertrifft Erwartungen

05.11.25 22:43 Uhr
NYSE-Titel Snap-Aktie legt um 23 Prozent zu nach überzeugenden Q3-Ergebnissen

Am Mittwoch nach Börsenschluss hat die Snapchat-Mutter Snap Einblick in seine Bücher gewährt - so fiel das Ergebnis aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
6,42 EUR -0,22 EUR -3,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Snap erzielte im dritten Quartal 2025 ein Ergebnis je Aktie von -0,06 US-Dollar, nach -0,090 US-Dollar im Vorjahr. Damit lag das Resultat über den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt von -0,122 US-Dollar je Aktie ausgegangen waren.

Der Umsatz betrug rund 1,507 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,37 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr. Damit übertraf die Snapchat-Mutter die Konsensschätzungen von 1,49 Milliarden US-Dollar.

An der NYSE klettert die Snap-Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um 23,15 Prozent auf 9,01 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

