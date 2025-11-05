Blick in die Bücher

Am Mittwoch nach Börsenschluss hat die Snapchat-Mutter Snap Einblick in seine Bücher gewährt - so fiel das Ergebnis aus.

Snap erzielte im dritten Quartal 2025 ein Ergebnis je Aktie von -0,06 US-Dollar, nach -0,090 US-Dollar im Vorjahr. Damit lag das Resultat über den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt von -0,122 US-Dollar je Aktie ausgegangen waren.

Wer­bung Wer­bung

Der Umsatz betrug rund 1,507 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,37 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr. Damit übertraf die Snapchat-Mutter die Konsensschätzungen von 1,49 Milliarden US-Dollar.

An der NYSE klettert die Snap-Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um 23,15 Prozent auf 9,01 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net