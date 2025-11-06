DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +0,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.854 -0,6%Euro1,1512 +0,2%Öl63,74 +0,3%Gold4.005 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 EVOTEC 566480 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank: Operativer Gewinn legt zu -- Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick
Scout24-Aktie: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro Scout24-Aktie: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
10 vor 9

10 wichtige Fakten für den Handel am Donnerstag - Bilanzen von Moderna, D-Wave Quantum, Peloton, Opendoor & Co.

06.11.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Heiße Aktien heute: Moderna, D-Wave Quantum, Peloton, Opendoor & Co. mit Bilanzvorlagen | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.049,7 PKT 100,6 PKT 0,42%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.935,4 PKT -17,0 PKT -0,07%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
50.883,7 PKT 671,4 PKT 1,34%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.969,3 PKT 9,1 PKT 0,23%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX fester erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost legen zu

In Japan legt der Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ um 1,41 Prozent auf 50.919,68 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 0,81 Prozent auf 4.001,49 Zähler.

Wer­bung

Der Hang Seng in Hongkong klettert um 1,58 Prozent auf 26.346,12 Einheiten.

3. Rheinmetall-Aktie dennoch im Minus: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Rendite überrascht positiv

Die hohe Nachfrage nach Wehrtechnik hat Rheinmetall im dritten Quartal einen höheren Erlös und Gewinn beschert. Zur Nachricht

Wer­bung

4. Commerzbank-Aktie: Prognose für Zinsüberschuss angehoben - operativer Gewinn legt zu

Die Commerzbank hat im dritten Quartal wegen einer höheren Steuerquote unter dem Strich weniger verdient als im Vorjahr. Zur Nachricht

5. Moderna, D-Wave Quantum, Peloton, Opendoor & Co. mit Zahlen im Fokus

Mit Moderna, D-Wave Quantum, Peloton und Opendoor stehen heute abermals vielbeobachtete Zahlenwerke im Anlegerfokus. Was Analysten erwarten 6. Zalando-Aktie: Zweistelliges Wachstum - Gewinne sinken leicht

Zalando ist im dritten Quartal deutlich zweistellig gewachsen und hat erstmals vom Beitrag des jüngst erworbenen Hamburger Online-Modehändlers About You profitiert. Zur Nachricht

7. Continental-Aktie: Michelin-Konkurrrent wegen Sonderbelastungen mit Verlust im 3. Quartal

Continental hat im dritten Quartal den Umsatz nahezu auf dem Niveau des Vorjahres gehalten, wegen hohen Sonderbelastungen aber unter dem Strich einen Verlust verzeichnet. Zur Nachricht

8. Robinhood-Aktie auf den Verkaufszetteln trotz Umsatz- und Gewinnsprung

Für Anleger von Robinhood wurde es am Mittwoch spannend. So entwickelten sich Umsatz und Gewinn im zurückliegenden Quartal. Zur Nachricht

9. Arm-Aktie zieht nach Gewinnanstieg an - Umsatz übertrifft Erwartungen

Arm hat die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 der Öffentlichkeit preisgegeben. So liefen die Geschäfte. Zur Nachricht

10. IonQ-Aktie mit Zuwächsen: Quantencomputing-Spezialist mit Umsatzsprung

Zur Wochenmitte zog IonQ mit seiner Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Zur Nachricht

Bildquellen: NUM LPPHOTO / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:34DAX hat Zahlenflut zu verdauen - Wie wird der Leitindex im Donnerstagshandel reagieren?
08:23Börse Frankfurt-News: "Warnen ist nicht Wissen" (Marktstimmung)
08:17Aktien Frankfurt Ausblick: Dax kaum bewegt nach Aufholjagd - Zahlenflut im Fokus
08:0010 wichtige Fakten für den Handel am Donnerstag - Bilanzen von Moderna, D-Wave Quantum, Peloton, Opendoor & Co.
08:00Trading Idee: DAX steigt deutlich an
07:54Commerzbank profit falls 7.9% in Q3, defying expectations for increase
07:44Commerzbank: Gewinnerwartungen verfehlt, Orlopp hält am Jahresziel fest
07:31dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax stabil erwartet
mehr