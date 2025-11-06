10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX fester erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost legen zu

In Japan legt der Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ um 1,41 Prozent auf 50.919,68 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 0,81 Prozent auf 4.001,49 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong klettert um 1,58 Prozent auf 26.346,12 Einheiten.

3. Rheinmetall-Aktie dennoch im Minus: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Rendite überrascht positiv

Die hohe Nachfrage nach Wehrtechnik hat Rheinmetall im dritten Quartal einen höheren Erlös und Gewinn beschert. Zur Nachricht

4. Commerzbank-Aktie: Prognose für Zinsüberschuss angehoben - operativer Gewinn legt zu

Die Commerzbank hat im dritten Quartal wegen einer höheren Steuerquote unter dem Strich weniger verdient als im Vorjahr. Zur Nachricht

5. Moderna, D-Wave Quantum, Peloton, Opendoor & Co. mit Zahlen im Fokus

Mit Moderna, D-Wave Quantum, Peloton und Opendoor stehen heute abermals vielbeobachtete Zahlenwerke im Anlegerfokus.

Zalando ist im dritten Quartal deutlich zweistellig gewachsen und hat erstmals vom Beitrag des jüngst erworbenen Hamburger Online-Modehändlers About You profitiert. Zur Nachricht

7. Continental-Aktie: Michelin-Konkurrrent wegen Sonderbelastungen mit Verlust im 3. Quartal

Continental hat im dritten Quartal den Umsatz nahezu auf dem Niveau des Vorjahres gehalten, wegen hohen Sonderbelastungen aber unter dem Strich einen Verlust verzeichnet. Zur Nachricht

8. Robinhood-Aktie auf den Verkaufszetteln trotz Umsatz- und Gewinnsprung

Für Anleger von Robinhood wurde es am Mittwoch spannend. So entwickelten sich Umsatz und Gewinn im zurückliegenden Quartal. Zur Nachricht

9. Arm-Aktie zieht nach Gewinnanstieg an - Umsatz übertrifft Erwartungen

Arm hat die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 der Öffentlichkeit preisgegeben. So liefen die Geschäfte. Zur Nachricht

10. IonQ-Aktie mit Zuwächsen: Quantencomputing-Spezialist mit Umsatzsprung

Zur Wochenmitte zog IonQ mit seiner Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Zur Nachricht