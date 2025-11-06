10 wichtige Fakten für den Handel am Donnerstag - Bilanzen von Moderna, D-Wave Quantum, Peloton, Opendoor & Co.
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX fester erwartet
Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.
2. Börsen in Fernost legen zu
In Japan legt der Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ um 1,41 Prozent auf 50.919,68 Punkte zu.
Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 0,81 Prozent auf 4.001,49 Zähler.
Der Hang Seng in Hongkong klettert um 1,58 Prozent auf 26.346,12 Einheiten.
3. Rheinmetall-Aktie dennoch im Minus: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Rendite überrascht positiv
Die hohe Nachfrage nach Wehrtechnik hat Rheinmetall im dritten Quartal einen höheren Erlös und Gewinn beschert. Zur Nachricht
4. Commerzbank-Aktie: Prognose für Zinsüberschuss angehoben - operativer Gewinn legt zu
Die Commerzbank hat im dritten Quartal wegen einer höheren Steuerquote unter dem Strich weniger verdient als im Vorjahr. Zur Nachricht
5. Moderna, D-Wave Quantum, Peloton, Opendoor & Co. mit Zahlen im Fokus
Mit Moderna, D-Wave Quantum, Peloton und Opendoor stehen heute abermals vielbeobachtete Zahlenwerke im Anlegerfokus. Was Analysten erwarten 6. Zalando-Aktie: Zweistelliges Wachstum - Gewinne sinken leicht
Zalando ist im dritten Quartal deutlich zweistellig gewachsen und hat erstmals vom Beitrag des jüngst erworbenen Hamburger Online-Modehändlers About You profitiert. Zur Nachricht
7. Continental-Aktie: Michelin-Konkurrrent wegen Sonderbelastungen mit Verlust im 3. Quartal
Continental hat im dritten Quartal den Umsatz nahezu auf dem Niveau des Vorjahres gehalten, wegen hohen Sonderbelastungen aber unter dem Strich einen Verlust verzeichnet. Zur Nachricht
8. Robinhood-Aktie auf den Verkaufszetteln trotz Umsatz- und Gewinnsprung
Für Anleger von Robinhood wurde es am Mittwoch spannend. So entwickelten sich Umsatz und Gewinn im zurückliegenden Quartal. Zur Nachricht
9. Arm-Aktie zieht nach Gewinnanstieg an - Umsatz übertrifft Erwartungen
Arm hat die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 der Öffentlichkeit preisgegeben. So liefen die Geschäfte. Zur Nachricht
10. IonQ-Aktie mit Zuwächsen: Quantencomputing-Spezialist mit Umsatzsprung
Zur Wochenmitte zog IonQ mit seiner Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Zur Nachricht
Weitere News
Bildquellen: NUM LPPHOTO / Shutterstock.com