Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

06.11.25 10:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.854,32 USD -0,53 USD -0,02%
News
Baumwolle
0,65 USD USD -0,40%
News
Bleipreis
2.002,85 USD 14,00 USD 0,70%
News
Dieselpreis Benzin
1,61 EUR -0,00 EUR -0,06%
News
EEX Strompreis Phelix DE
95,25 EUR -0,77 EUR -0,80%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,30 USD 0,07 USD 1,70%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.011,95 USD 32,69 USD 0,82%
News
Haferpreis
3,01 USD USD
News
Heizölpreis
65,51 USD 1,32 USD 2,06%
News
Holzpreis
530,00 USD -7,00 USD -1,30%
News
Kaffeepreis
4,14 USD 0,08 USD 2,06%
News
Kakaopreis
4.561,00 GBP -201,00 GBP -4,22%
News
Kohlepreis
96,50 USD -0,50 USD -0,52%
News
Kupferpreis
10.602,65 USD 2,30 USD 0,02%
News
Lebendrindpreis
2,21 USD -0,07 USD -3,18%
News
Mageres Schwein Preis
0,81 USD 0,01 USD 0,84%
News
Maispreis
4,34 USD -0,02 USD -0,40%
News
Mastrindpreis
3,26 USD USD -0,06%
News
Milchpreis
17,11 USD 0,02 USD 0,12%
News
Naphthapreis (European)
534,87 USD -4,01 USD -0,74%
News
Nickelpreis
14.834,00 USD -96,00 USD -0,64%
News
Ölpreis (Brent)
64,12 USD 0,57 USD 0,90%
News
Ölpreis (WTI)
60,33 USD 0,73 USD 1,22%
News
Orangensaftpreis
1,85 USD USD -0,11%
News
Palladiumpreis
1.439,50 USD 7,50 USD 0,52%
News
Palmölpreis
4.075,00 MYR -36,00 MYR -0,88%
News
Platinpreis
1.572,00 USD 2,50 USD 0,16%
News
Rapspreis
479,75 EUR 0,75 EUR 0,16%
News
Reispreis
9,89 USD -0,06 USD -0,60%
News
Silberpreis
48,76 USD 0,73 USD 1,52%
News
Sojabohnenmehlpreis
318,00 USD -6,80 USD -2,09%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD USD 0,70%
News
Sojabohnenpreis
11,09 USD -0,11 USD -0,96%
News
Super Benzin
1,67 EUR -0,00 EUR -0,18%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
194,25 EUR -0,50 EUR -0,26%
News
Zinkpreis
3.188,65 USD -52,20 USD -1,61%
News
Zinnpreis
35.601,00 USD -487,50 USD -1,35%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 0,28%
News

Am Vormittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,83 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 4.012,44 US-Dollar, nach 3.979,26 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 1,52 Prozent auf 48,76 US-Dollar, nach 48,03 US-Dollar am Vortag.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 1.569,50 US-Dollar am Vortag auf 1.571,50 US-Dollar nach oben (+0,13Prozent).

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 0,66 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 10:06 Uhr auf 1.441,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.432,00 US-Dollar lag.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 10:01 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 1,02 Prozent auf 64,20 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 63,52 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 59,60 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Donnerstagvormittag um 1,17 Prozent auf 60,30 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -0,40 Prozent auf 0,65 US-Dollar, nach 0,65 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Haferpreis kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Haferpreis bei 3,01 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 3,01 US-Dollar.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,34 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,35 US-Dollar).

Daneben sinkt der Sojabohnenmehlpreis um -2,09 Prozent auf 318,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 324,80 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,50 US-Dollar) geht es um 0,83 Prozent auf 0,50 US-Dollar nach oben.

Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,64 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

Nach 4,23 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagvormittag um 1,84 Prozent auf 4,31 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 65,78 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vortag (64,19 US-Dollar).

Zudem fällt der Kohlepreis. Um -0,52 Prozent reduziert sich der Kohlepreis um 09:42 Uhr auf 96,50 US-Dollar, nachdem der Kohlepreis am Vortag noch bei 97,20 US-Dollar lag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

