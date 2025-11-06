Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Commodities im Blick

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Am Vormittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,83 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 4.012,44 US-Dollar, nach 3.979,26 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 1,52 Prozent auf 48,76 US-Dollar, nach 48,03 US-Dollar am Vortag.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 1.569,50 US-Dollar am Vortag auf 1.571,50 US-Dollar nach oben (+0,13Prozent).

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 0,66 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 10:06 Uhr auf 1.441,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.432,00 US-Dollar lag.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 10:01 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 1,02 Prozent auf 64,20 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 63,52 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 59,60 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Donnerstagvormittag um 1,17 Prozent auf 60,30 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -0,40 Prozent auf 0,65 US-Dollar, nach 0,65 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Haferpreis kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Haferpreis bei 3,01 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 3,01 US-Dollar.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,34 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,35 US-Dollar).

Daneben sinkt der Sojabohnenmehlpreis um -2,09 Prozent auf 318,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 324,80 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,50 US-Dollar) geht es um 0,83 Prozent auf 0,50 US-Dollar nach oben.

Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,64 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

Nach 4,23 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagvormittag um 1,84 Prozent auf 4,31 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 65,78 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vortag (64,19 US-Dollar).

Zudem fällt der Kohlepreis. Um -0,52 Prozent reduziert sich der Kohlepreis um 09:42 Uhr auf 96,50 US-Dollar, nachdem der Kohlepreis am Vortag noch bei 97,20 US-Dollar lag.

Redaktion finanzen.net