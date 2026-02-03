DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7100 -3,4%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.662 +1,0%Euro1,1833 +0,1%Öl67,79 ±-0,0%Gold5.069 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Zalando ZAL111 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor stabilem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich -- AMD-Geschäfte laufen besser als erwartet -- Novo Nordisk mit Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- SuperMicro im Fokus
Top News
Januar 2026: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zu halten Januar 2026: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zu halten
Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Geopolitische Spannungen sorgen für Kaufwelle

04.02.26 07:40 Uhr
Krisenangst treibt Gold wieder über 5.000 Dollar | finanzen.net

Der Goldpreis profitierte im frühen Mittwochshandel von wachsenden geopolitischen Spannungen zwischen dem Iran und den USA.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
5.068,14 USD 121,12 USD 2,45%
News
Ölpreis (Brent)
67,81 USD -0,01 USD -0,01%
News
Ölpreis (WTI)
63,71 USD 0,50 USD 0,79%
News

von Jörg Bernhard

Am gestrigen Dienstag legte das gelbe Edelmetall um 5,9 Prozent zu und erzielte damit den höchsten Tagesgewinn seit November 2008. So kehrte die Krisenwährung über die Marke von 5.000 Dollar zurück, nachdem US-Streitkräfte eine iranische Drohne abgeschossen hatten. Nach Angaben des Pentagon habe sie sich "aggressiv" dem Flugzeugträger Abraham Lincoln im Arabischen Meer genähert. Investoren warten nun auf die ADP-Arbeitsmarktdaten (14.15 Uhr), um Hinweise zum weiteren Kurs der Fed zu erhalten. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Anzahl neuer Stellen von 41.000 auf 48.000 erhöht haben. Die Bekanntgabe diverser ISM-Einkaufsmanagerindizes dürfte am Nachmittag ebenfalls für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Der morgige Handelstag steht dann ganz im Zeichen der EZB-Sitzung und mit dem Challengerbericht über Stellenstreichungen und den wöchentlichen Erstanträgen wäre für zusätzliche Spannung gesorgt.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 141,50 auf 5.046,6 0 Dollar pro Feinunze.

Wer­bung

Rohöl: Auf und nieder immer wieder

Der Ölpreis profitiert derzeit von dem zwischen Indien und den USA abgeschlossenen Handelsabkommen und den oben erwähnten wachsenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. OPEC-Mitglieder wie Saudi-Arabien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Irak exportieren nämlich den Großteil ihres Rohöls über die Straße von Hormus und sorgen sich nun über die Transportsicherheit. Unterstützung erhielten die Ölpreise auch durch den vom API gemeldeten unerwartet starken Rückgang der US-Rohöllagerbestände. Diese sind in der vergangenen Woche um mehr als elf Millionen Barrel gesunken. Offizielle Daten der US-Energiebehörde EIA werden um 16:30 Uhr veröffentlicht. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die gelagerten Ölmengen in der vergangenen Woche um zwei Millionen Barrel reduziert haben.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,47 auf 63,68 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,39 auf 67,72 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Worldpics / Shutterstock.com, Invesco

Nachrichten zu Goldpreis