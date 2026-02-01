Ölpreise drehen deutlich ins Plus - Bericht: US-Iran-Streit über Gespräche

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch im US-Handel deutlich ins Plus gedreht. Marktteilnehmer verwiesen auf einen Bericht des Nachrichtenportals "Axios", demzufolge die Gespräche zwischen Iran und den Vereinigten Staaten noch vor dem eigentlichen Beginn am Freitag in schweres Fahrwasser geraten sind. Die USA haben dem Bericht zufolge das Verlangen des ölreichen Landes nach Änderungen bei Ort und Format der Gespräche abgelehnt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 69,26 US-Dollar. Das waren 1,93 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg um 1,79 Dollar auf 65,00 Dollar.

Anleger achten derzeit sehr genau auf Zeichen für einen möglichen Angriff der Vereinigten Staaten auf den Iran. Entsprechende Befürchtungen waren zuletzt durch die Ankündigung von Gesprächen gedämpft worden. Militärische Auseinandersetzungen in der Region könnten die weltweite Versorgung mit Öl zumindest einschränken.

Die Zwischenfälle im Persischen Golf am Vortag hätten deutlich gemacht, wie angespannt die Lage sei und wie schnell die Dinge unbeabsichtigt außer Kontrolle geraten könnten, sagte Experte Saul Kavonic vom australischen Finanzdienstleister MST Marquee. Er schätzte die geopolitische Risikoprämie für Ölpreise auf 5 bis 10 Dollar pro Barrel im Falle möglicher US-Angriffe auf den Iran./he/zb