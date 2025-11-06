DAX23.977 -0,3%Est505.655 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 -2,7%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.351 -1,1%Euro1,1516 +0,2%Öl64,12 +0,9%Gold4.012 +0,8%
Aktie auf dem Prüfstand

Heidelberg Materials-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy

06.11.25 10:13 Uhr
Heidelberg Materials-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy

Heidelberg Materials-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Glynis Johnson einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
200,00 EUR -7,70 EUR -3,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen mit einem Kursziel von 244,80 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson bezeichnete das dritte Quartal am Donnerstag in ihrer Ersteinschätzung als "ausreichend". Sie verwies dabei auf ein erwartungsgemäßes Umsatzwachstum, eine leicht positive Überraschung beim operativen Ergebnis (Ebitda) und den Konsens, der für 2025 bereits in der Mitte der Spanne liege.

Aktienanalyse online: Die Heidelberg Materials-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 09:56 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 200,10 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 22,34 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 45.204 Heidelberg Materials-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2025 um 70,7 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:55 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:55 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

