Heidelberg Materials-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy
Heidelberg Materials-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Glynis Johnson einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.
Werte in diesem Artikel
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen mit einem Kursziel von 244,80 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson bezeichnete das dritte Quartal am Donnerstag in ihrer Ersteinschätzung als "ausreichend". Sie verwies dabei auf ein erwartungsgemäßes Umsatzwachstum, eine leicht positive Überraschung beim operativen Ergebnis (Ebitda) und den Konsens, der für 2025 bereits in der Mitte der Spanne liege.
Aktienanalyse online: Die Heidelberg Materials-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 09:56 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 200,10 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 22,34 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 45.204 Heidelberg Materials-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2025 um 70,7 Prozent nach oben.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:55 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:55 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Heidelberg Materials News
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|25.06.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.05.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
|23.05.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen