Jefferies & Company Inc.: GEA-Aktie erhält Buy
Jefferies & Company Inc.-Analyst Rizk Maidi hat sich intensiv mit dem GEA-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Werte in diesem Artikel
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe trotz einer Wendung im Produktmix mehr oder weniger die Erwartungen erfüllt, schrieb Rizk Maidi am Donnerstag. Er resümierte ein gutes Quartal mit Auftragseingängen, die bei dem Anlagenbauer den Schätzungen entsprochen hätten. Beim Umsatz habe Gea den Konsens zwar knapp verfehlt, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege aber zwei Prozent darüber.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die GEA-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die GEA-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:51 Uhr um 1,9 Prozent auf 60,05 EUR nach. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 8,24 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 53.679 GEA-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte die Aktie um 28,1 Prozent nach oben. Die kommenden Q3 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
