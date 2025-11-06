Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln

Rohstoffe im Fokus

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 13:13 Uhr gewann der Goldpreis 0,84 Prozent auf 4.012,60 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 3.979,26 US-Dollar.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 1,35 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 48,68 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 48,03 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,16 Prozent auf 1.572,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.569,50 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Palladiumpreis um -1,82 Prozent auf 1.406,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.432,00 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,60 Prozent auf 63,93 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 63,52 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 59,98 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (59,60 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,64 Prozent.

Daneben wertet der Baumwolle um 13:02 Uhr ab. Es geht -0,37 Prozent auf 0,65 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,65 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 12:54 Uhr fällt der Haferpreis um -0,25 Prozent auf 3,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,01 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Kaffeepreis um -1,39 Prozent auf 4,08 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 4,14 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Kakaopreis um -2,59 Prozent auf 4.443,00 Britische Pfund. Am tags zu vor lag der Kakaopreis bei 4.575,00 Britische Pfund.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,52 Prozent auf 4,33 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,35 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenpreis Verluste. Um 12:24 Uhr fällt der Sojabohnenpreis um -0,83 Prozent auf 11,11 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,20 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -2,25 Prozent auf 317,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 324,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 1,21 Prozent auf 0,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Weizenpreis um 12:58 Uhr ab. Es geht -0,84 Prozent auf 192,63 Euro nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 194,25 Euro stand.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,21 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 1,51 Prozent auf 4,30 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 4,23 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Rapspreis im Sinkflug. Um 12:58 Uhr gibt der Rapspreis um -0,81 Prozent auf 475,88 Euro ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 479,75 Euro gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 2,88 Prozent auf 66,04 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 64,19 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Kohlepreis seitwärts. Um 11:20 Uhr wurde ein Preis von 97,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Kohlepreis bei 97,20 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net