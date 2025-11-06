DAX24.025 -0,1%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,96 -2,8%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.569 -0,9%Euro1,1525 +0,3%Öl63,85 +0,5%Gold4.013 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 EVOTEC 566480
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober Tesla-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffe im Fokus

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln

06.11.25 13:17 Uhr
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln | finanzen.net

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.854,32 USD -0,53 USD -0,02%
News
Baumwolle
0,65 USD USD -0,35%
News
Bleipreis
2.002,85 USD 14,00 USD 0,70%
News
Dieselpreis Benzin
1,61 EUR -0,00 EUR -0,06%
News
EEX Strompreis Phelix DE
95,25 EUR -0,77 EUR -0,80%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,29 USD 0,06 USD 1,42%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.013,15 USD 33,89 USD 0,85%
News
Haferpreis
3,00 USD -0,01 USD -0,25%
News
Heizölpreis
66,04 USD 1,85 USD 2,88%
News
Holzpreis
530,00 USD -7,00 USD -1,30%
News
Kaffeepreis
4,09 USD -0,05 USD -1,18%
News
Kakaopreis
4.465,00 GBP -96,00 GBP -2,10%
News
Kohlepreis
97,00 USD USD
News
Kupferpreis
10.602,65 USD 2,30 USD 0,02%
News
Lebendrindpreis
2,21 USD -0,07 USD -3,18%
News
Mageres Schwein Preis
0,81 USD 0,01 USD 0,84%
News
Maispreis
4,33 USD -0,03 USD -0,57%
News
Mastrindpreis
3,26 USD USD -0,06%
News
Milchpreis
17,11 USD 0,02 USD 0,12%
News
Naphthapreis (European)
534,87 USD -4,01 USD -0,74%
News
Nickelpreis
14.834,00 USD -96,00 USD -0,64%
News
Ölpreis (Brent)
63,85 USD 0,30 USD 0,47%
News
Ölpreis (WTI)
60,03 USD 0,43 USD 0,72%
News
Orangensaftpreis
1,85 USD USD -0,11%
News
Palladiumpreis
1.407,00 USD -25,00 USD -1,75%
News
Palmölpreis
4.114,00 MYR 39,00 MYR 0,96%
News
Platinpreis
1.571,50 USD 2,00 USD 0,13%
News
Rapspreis
475,88 EUR -3,88 EUR -0,81%
News
Reispreis
9,89 USD -0,06 USD -0,60%
News
Silberpreis
48,66 USD 0,63 USD 1,31%
News
Sojabohnenmehlpreis
317,30 USD -7,50 USD -2,31%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD 0,01 USD 1,07%
News
Sojabohnenpreis
11,11 USD -0,09 USD -0,83%
News
Super Benzin
1,67 EUR -0,00 EUR -0,18%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
192,38 EUR -1,88 EUR -0,97%
News
Zinkpreis
3.188,65 USD -52,20 USD -1,61%
News
Zinnpreis
35.601,00 USD -487,50 USD -1,35%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD
News

Der Goldpreis zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 13:13 Uhr gewann der Goldpreis 0,84 Prozent auf 4.012,60 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 3.979,26 US-Dollar.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 1,35 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 48,68 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 48,03 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,16 Prozent auf 1.572,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.569,50 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Palladiumpreis um -1,82 Prozent auf 1.406,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.432,00 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,60 Prozent auf 63,93 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 63,52 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 59,98 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (59,60 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,64 Prozent.

Daneben wertet der Baumwolle um 13:02 Uhr ab. Es geht -0,37 Prozent auf 0,65 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,65 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 12:54 Uhr fällt der Haferpreis um -0,25 Prozent auf 3,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,01 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Kaffeepreis um -1,39 Prozent auf 4,08 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 4,14 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Kakaopreis um -2,59 Prozent auf 4.443,00 Britische Pfund. Am tags zu vor lag der Kakaopreis bei 4.575,00 Britische Pfund.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,52 Prozent auf 4,33 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,35 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenpreis Verluste. Um 12:24 Uhr fällt der Sojabohnenpreis um -0,83 Prozent auf 11,11 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,20 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -2,25 Prozent auf 317,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 324,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 1,21 Prozent auf 0,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Weizenpreis um 12:58 Uhr ab. Es geht -0,84 Prozent auf 192,63 Euro nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 194,25 Euro stand.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,21 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 1,51 Prozent auf 4,30 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 4,23 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Rapspreis im Sinkflug. Um 12:58 Uhr gibt der Rapspreis um -0,81 Prozent auf 475,88 Euro ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 479,75 Euro gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 2,88 Prozent auf 66,04 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 64,19 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Kohlepreis seitwärts. Um 11:20 Uhr wurde ein Preis von 97,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Kohlepreis bei 97,20 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis