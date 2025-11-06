Einstimmige Nominierung

Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank hat seinen Vorsitzenden Alexander Wynaendts einstimmig für eine weitere vierjährige Amtszeit nominiert.

Er werde sich bei der Hauptversammlung 2026 zur Wiederwahl stellen, teilte die Deutsche Bank mit. Der entsprechende Wahlvorschlag werde wie üblich mit Einberufung der HV im Frühjahr 2026 unterbreitet.

Wynaendts leitet den Aufsichtsrat der Bank seit Mai 2022, seine erste Amtszeit läuft damit im kommenden Jahr aus.

Vor seinem Wechsel zur Deutschen Bank war Wynaendts von 2008 bis 2020 Vorstandsvorsitzender des niederländischen Versicherungskonzerns AEGON NV.

Im XETRA-Handel am Donnerstag gewinnt die Deutsche Bank-Aktie zeitweise 0,22 Prozent auf 31,70 Euro.

DOW JONES