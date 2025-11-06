DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,24 -7,8%Nas23.077 -1,8%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1539 +0,4%Öl63,03 -0,8%Gold3.985 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Nach Verlusten

Warum die Ölpreise nach ihren Vortagsverlusten erneut fallen

06.11.25 15:57 Uhr
Ölpreise fallen: Was steckt hinter der aktuellen Entwicklung? | finanzen.net

Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas nachgeben.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
63,03 USD -0,52 USD -0,82%
News
Ölpreis (WTI)
59,05 USD -0,55 USD -0,92%
News

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel auf 63,22 US-Dollar. Das waren 31 Cent weniger als am Vortag. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember sank um 36 Cent auf 59,25 Dollar.

Die Ölpreise knüpften so an ihre deutlichen Vortagsverluste an. Am Mittwoch hatten US-Rohöldaten die Preise belastet. Die Bestände waren laut Angaben des Energieministeriums in der vergangenen Woche unerwartet und deutlich gestiegen.

Zudem hat Saudi-Arabien seine Preise für die Abnehmer in Asien gesenkt. Es lastet weiterhin die Erwartung einer Überversorgung mit Rohöl auf den Preisen. Die Produktionssteigerungen von OPEC+ verstärkten zuletzt die Erwartung einer globalen Überversorgung. Die Vereinigten Staaten, Brasilien und Kanada haben zuletzt die Förderung ausgeweitet. Der Brentpreis ist in diesem Jahr um fast 15 Prozent gefallen.

"Es wird erwartet, dass der Abwärtsdruck weiterhin vorherrschend sein wird, da die Sorgen um die Überversorgung anhalten", sagte Kim Kwangrae, Rohstoffanalyst bei Samsung Futures in Seoul. "Die Preissenkung Saudi-Arabiens entsprach den Erwartungen und scheint ein Versuch zu sein, Marktanteile zu gewinnen."

/jsl/la/he

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Anton Watman / Shutterstock.com, William Potter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis