Arm hat die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 der Öffentlichkeit preisgegeben. So liefen die Geschäfte.

Beim Gewinn pro Aktie (EPS) wies Arm für das abgeschlossene Jahresviertel einen Wert von 0,22 US-Dollar aus. Die Konsensprognose von 28 Analysten hatte für dieses Quartal einen durchschnittlichen Gewinn von 0,329 US-Dollar je Aktie vorgesehen. Im Vergleich dazu stand im entsprechenden Vorjahresquartal ein Gewinn von 0,100 US-Dollar pro Aktie in den Büchern.

Die Umsatzerlöse des Unternehmens beliefen sich im abgelaufenen Zeitraum auf insgesamt 1,14 Milliarden US-Dollar. Diese Einnahmen sind mit den Erwartungen von 27 Analysten zu vergleichen, die im Schnitt einen Umsatz von 1,060 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten. Ein Jahr zuvor konnte Arm Umsatzerlöse von 844,00 Millionen US-Dollar erzielen.

Die an der NASDAQ gelisteten Arm-ADRs zeigen sich zeitweise 2,32 Prozent tiefer bei 156,48 US-Dollar.

