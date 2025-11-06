DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,24 -7,8%Nas23.070 -1,8%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1539 +0,4%Öl62,96 -0,9%Gold3.981 +0,1%
Zahlenvorlage

Arm-Aktie fällt nach Gewinnanstieg dennoch - Umsatz übertrifft Erwartungen

06.11.25 17:07 Uhr
Arm-Aktie an der NASDAQ nach Zahlen dennoch tiefer: Umsatzwachstum übertrifft Erwartungen | finanzen.net

Arm hat die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 der Öffentlichkeit preisgegeben. So liefen die Geschäfte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
135,00 EUR -5,00 EUR -3,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Arm hat seine jüngsten Finanzzahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 offengelegt.

Beim Gewinn pro Aktie (EPS) wies Arm für das abgeschlossene Jahresviertel einen Wert von 0,22 US-Dollar aus. Die Konsensprognose von 28 Analysten hatte für dieses Quartal einen durchschnittlichen Gewinn von 0,329 US-Dollar je Aktie vorgesehen. Im Vergleich dazu stand im entsprechenden Vorjahresquartal ein Gewinn von 0,100 US-Dollar pro Aktie in den Büchern.

Die Umsatzerlöse des Unternehmens beliefen sich im abgelaufenen Zeitraum auf insgesamt 1,14 Milliarden US-Dollar. Diese Einnahmen sind mit den Erwartungen von 27 Analysten zu vergleichen, die im Schnitt einen Umsatz von 1,060 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten. Ein Jahr zuvor konnte Arm Umsatzerlöse von 844,00 Millionen US-Dollar erzielen.

Die an der NASDAQ gelisteten Arm-ADRs zeigen sich zeitweise 2,32 Prozent tiefer bei 156,48 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

