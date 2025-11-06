Commerzbank-Analyse: Hold-Bewertung für Commerzbank-Aktie von Warburg Research

Aktieneinstufung

Die detaillierte Analyse des Commerzbank-Papiers wurde von Warburg Research-Analyst Andreas Pläsier durchgeführt.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank nach Quartalszahlen von 30,40 auf 30,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit starken Ergebnissen hätten die Frankfurter die Erwartungen erfüllt, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Commerzbank-Aktie am Tag der Analyse

Um 09:57 Uhr ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 31,57 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 2,76 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.061.335 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2025 um 106,0 Prozent nach oben. Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

