Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Johnson Johnson. Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 207,23 USD.
Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 207,23 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 207,23 USD. Bei 205,18 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 256.023 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.
Bei 207,23 USD erreichte der Titel am 25.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,00 Prozent hinzugewinnen. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,11 Prozent.
Johnson Johnson-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,19 USD belaufen.
Am 14.10.2025 hat Johnson Johnson in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 23,99 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,47 Mrd. USD umgesetzt.
Am 21.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Johnson Johnson veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Johnson Johnson-Anleger Experten zufolge am 26.01.2027 werfen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,86 USD je Johnson Johnson-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|13.10.2020
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|27.08.2019
|JohnsonJohnson kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
