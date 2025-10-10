AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Nachmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 128,57 GBP abwärts.

Die AstraZeneca-Aktie notierte um 15:53 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 128,57 GBP. Im Tief verlor die AstraZeneca-Aktie bis auf 127,70 GBP. Bei 127,94 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 1.152.355 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 129,72 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 0,89 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 95,74 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,25 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 139,23 GBP aus.

AstraZeneca gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AstraZeneca ein EPS von 0,98 GBP je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,82 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AstraZeneca einen Umsatz von 10,25 Mrd. GBP eingefahren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von AstraZeneca rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 9,13 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

