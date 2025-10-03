AstraZeneca Aktie
Marktkap. 225,44 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12650 Pence belassen. Die veröffentlichten Daten zur Phase-3-Studie Tropion-Breast02 mit dem Brustkrebsmittel Datroway wertete Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie als leicht positiv für den Pharmakonzern./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
126,50 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
127,12 £
|Abst. Kursziel*:
-0,49%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
127,44 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,74%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,30 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
