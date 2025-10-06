DAX 24.410 +0,1%ESt50 5.634 +0,1%MSCI World 4.348 -0,1%Top 10 Crypto 17,30 -0,6%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 107.169 +0,6%Euro 1,1661 -0,4%Öl 65,21 -0,5%Gold 3.977 +0,4%
AstraZeneca Aktie

146,35 EUR -1,00 EUR -0,68 %
STU
127,30 GBP +0,04 GBP +0,03 %
LSE
Marktkap. 225,64 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZNCF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Die positiven Phase-III-Studiendaten des Pharmakonzerns für Baxdrostat gegen Bluthochdruck seien zwar wohl weithin erwartet worden, aber trotzdem mit Blick auf das Potenzial des Medikaments ermutigend, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 11:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 11:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
140,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
147,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
127,30 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,23 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

