DAX 24.422 +0,7%ESt50 5.582 +0,9%MSCI World 4.243 +0,1%Top 10 Crypto 15,92 +3,9%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.481 +0,2%Euro 1,1613 +0,0%Öl 63,77 +2,7%Gold 4.071 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Ottobock BCK222 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX startet Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- DroneShield, Alibaba, Samsung
Top News
Nach Zollschock vom Freitag: DAX startet mit Erholungsversuch in die neue Woche Nach Zollschock vom Freitag: DAX startet mit Erholungsversuch in die neue Woche
Ottobock-Aktie trotzt Trump-Chaos: Nach Börsengang weiter über dem Ausgabepreis Ottobock-Aktie trotzt Trump-Chaos: Nach Börsengang weiter über dem Ausgabepreis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
148,30 EUR +1,15 EUR +0,78 %
STU
128,82 GBP +1,00 GBP +0,78 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 227,79 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZNCF

JP Morgan Chase & Co.

AstraZeneca Overweight

09:06 Uhr
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
148,30 EUR 1,15 EUR 0,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach einer Einigung mit der US-Regierung auf niedrigere Medikamentenpreise und Zollerleichterungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Der Schritt sei positiv für den britischen Pharmakonzern, da Unsicherheit weiche, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Vereinbarung zeige zudem, dass die Folgen der US-Politik hinsichtlich Medikamentenpreise handhabbar seien für europäische Pharmaunternehmen./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 20:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
140,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
127,82 £		 Abst. Kursziel*:
9,53%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
128,82 £		 Abst. Kursziel aktuell:
8,68%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,23 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

09:06 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
06.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

dpa-afx Einigung erzielt AstraZeneca-Aktie: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung AstraZeneca-Aktie: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag verlustreich
finanzen.net Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt am Freitagnachmittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zeigt sich leichter
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag mit Kursabschlägen
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Vormittag auf rotes Terrain
finanzen.net Minuszeichen in London: FTSE 100 fällt zum Handelsstart zurück
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart leichter
Financial Times AstraZeneca strikes deal to lower drug costs in exchange for tariff reprieve
Financial Times AstraZeneca strikes deal to lower drug costs in exchange for tariff reprieve
MarketWatch AstraZeneca becomes latest drugmaker to strike deal with Trump. Its stock is climbing after hours.
Benzinga Trump Plans AstraZeneca Deal To Cut Drug Prices For Low-Income Americans
New York Times Trump to Announce a Drug Pricing Deal With AstraZeneca
Benzinga AstraZeneca Expands Virginia Investment To $4.5 Billion For Cancer, Obesity Drugs
Benzinga A Look Into AstraZeneca Inc&#39;s Price Over Earnings
PR Newswire Turbine Launches Collaboration with AstraZeneca, Leveraging Turbine's Virtual Disease Models to Rationalize ADC Discovery
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen