Aktie im Blick

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

14.10.25 09:22 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AstraZeneca befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,4 Prozent auf 126,76 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
144,60 EUR -2,10 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der AstraZeneca-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 126,76 GBP. Bei 126,42 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 127,24 GBP. Zuletzt wechselten via London 71.548 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 129,72 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Kursplus von 2,34 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 32,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,25 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 139,23 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 29.07.2025. Das EPS lag bei 1,18 GBP. Im letzten Jahr hatte AstraZeneca einen Gewinn von 0,98 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,82 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10,25 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können AstraZeneca-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
13.10.2025AstraZeneca BuyUBS AG
13.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
06.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
