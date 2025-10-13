AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Montagnachmittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 126,40 GBP.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 126,40 GBP. Die AstraZeneca-Aktie gab in der Spitze bis auf 126,10 GBP nach. Mit einem Wert von 128,30 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 368.428 AstraZeneca-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 129,72 GBP markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,63 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,26 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,46 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,25 USD belaufen. Analysten bewerten die AstraZeneca-Aktie im Durchschnitt mit 139,23 GBP.

Am 29.07.2025 äußerte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,98 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,82 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 9,14 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

