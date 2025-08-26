AstraZeneca Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten./ag/ajx
Analysen zu AstraZeneca PLC
|10:06
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|04.08.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|30.07.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
