AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 127,90 GBP.

Um 11:48 Uhr ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 127,90 GBP. In der Spitze legte die AstraZeneca-Aktie bis auf 128,08 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 127,24 GBP. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 143.572 Aktien.

Bei 129,72 GBP markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AstraZeneca-Aktie 1,42 Prozent zulegen. Bei 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,14 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,46 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,25 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 139,23 GBP für die AstraZeneca-Aktie aus.

AstraZeneca gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,82 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,25 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

