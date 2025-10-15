Novo Nordisk-Aktie nach Erwerb von Zaltenibart-Rechten für Milliardenbetrag im Plus - Omeros-Aktie +132 Prozent
Novo Nordisk wird ein Medikament zur Behandlung seltener Blut- und Nierenerkrankungen von Omeros übernehmen.
Werte in diesem Artikel
Das an der Nasdaq notierte biopharmazeutische Unternehmen könnte dafür bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar erhalten. Im Rahmen der Vereinbarung bekommt Novo Nordisk die weltweiten Exklusivrechte für die Entwicklung und Vermarktung von Zaltenibart, das positive Studienergebnisse bei der Behandlung einer Autoimmunblutkrankheit gezeigt hat und Potenzial zur Behandlung einiger seltener Nierenkrankheiten hat.
Omeros hat Anspruch auf Vorab- und kurzfristige Meilensteinzahlungen in Höhe von 340 Millionen Dollar sowie auf insgesamt bis zu 2,1 Milliarden Dollar einschließlich potenzieller Entwicklungs- und Vermarktungsmeilensteine, zusätzlich zu gestaffelten Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz.
"Novo Nordisk ist in einer starken Position, um auf der Arbeit von Omeros aufzubauen, den Wert dieses Vermögenswertes zu maximieren und Zaltenibart zu einem differenzierten und potenziell klassenbesten Behandlungsansatz für eine Reihe von seltenen Blut- und Nierenerkrankungen zu entwickeln", sagte Martin Holst Lange, Chief Scientific Officer und Executive Vice President of Research and Development bei Novo Nordisk.
Im Nasdaq-Nordic-Handel gewinnt die Novo Nordisk-Aktie zeitweise 0,8 Prozent auf 363,55 DKK. Die Omeros-Papiere springen im NASDAQ-Handel derweil um 132,8 Prozent an auf 9,53 US-Dollar.
DJG/DJN/brb/hab
DOW JONES
