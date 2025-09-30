Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 209,12 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 392 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Beim Pharmakonzern prägten die Evoke-Studien im Alzheimerbereich die kurzfristigen Perspektiven, schrieb James Quigley am Dienstag. Bis zum Jahresende sei das Profil von Chancen und Risiken positiv, doch für 2026 blieben die potenziellen Wachstumstreiber noch unklar./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
392,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
47,82 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
448,38 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
