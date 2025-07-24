DAX 23.702 -0,2%ESt50 5.490 -0,3%Top 10 Crypto 15,65 -1,6%Dow 46.316 +0,2%Nas 22.591 +0,5%Bitcoin 96.797 -0,7%Euro 1,1739 +0,1%Öl 67,21 -0,7%Gold 3.836 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 SAP 716460
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX leichter -- Asiens Börsen uneins -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltung -- Rüstungsaktien, Etsy, Wolfspeed im Fokus
Top News
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Aktien von Etsy und Shopify springen hoch: OpenAI bringt ChatGPT-Checkout Aktien von Etsy und Shopify springen hoch: OpenAI bringt ChatGPT-Checkout
Novo Nordisk Aktie

45,92 EUR -1,43 EUR -3,01 %
STU
45,78 EUR -1,15 EUR -2,44 %
GVIE
Marktkap. 207,35 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Overweight

10:01 Uhr
Novo Nordisk Overweight
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
45,92 EUR -1,43 EUR -3,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erwartet sich vom Pharmakonzern für das dritte Quartal ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 12 Prozent. Ihre Jahresziele dürften die Dänen etwas präzisieren, schrieb er am Montag in seinem Ausblick./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 22:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
500,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
45,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
448,38 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

10:01 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
19.09.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
18.09.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
18.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
mehr Analysen

