JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Overweight

10:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erwartet sich vom Pharmakonzern für das dritte Quartal ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 12 Prozent. Ihre Jahresziele dürften die Dänen etwas präzisieren, schrieb er am Montag in seinem Ausblick./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 22:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST

