RWE Aktie News: RWE am Nachmittag schwächer

29.09.25 16:11 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 37,62 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
37,58 EUR -0,29 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 37,62 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 37,53 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 512.909 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 29.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,10 EUR an. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 1,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 35,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 42,78 EUR angegeben.

RWE gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 3,67 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 4,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,11 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
