DAX23.796 +0,2%ESt505.510 +0,2%Top 10 Crypto15,54 +1,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.740 -0,1%Euro1,1719 +0,2%Öl69,01 -1,1%Gold3.816 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Canopy Growth, Alibaba, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Top News
Neue Handelswoche: DAX verbucht kleine Gewinne - Konsolidierung beendet? Neue Handelswoche: DAX verbucht kleine Gewinne - Konsolidierung beendet?
Neue Handelswoche: DAX verbucht kleine Gewinne - Konsolidierung beendet? Neue Handelswoche: DAX verbucht kleine Gewinne - Konsolidierung beendet?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.
LUS-DAX-Entwicklung

Börse Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Mittag zu

29.09.25 12:25 Uhr
Börse Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Mittag zu | finanzen.net

Der LUS-DAX zeigt sich heute wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
32,13 EUR -0,63 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
56,80 EUR -0,40 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
30,35 EUR -0,11 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
16,01 EUR 0,02 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
43,60 EUR -0,19 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
33,19 EUR 0,65 EUR 2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
33,40 EUR 0,20 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.989,00 EUR 23,50 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
224,50 EUR -0,90 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
45,96 EUR 0,58 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Symrise AG
73,70 EUR 0,26 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
91,68 EUR 0,48 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
23.769,0 PKT -15,0 PKT -0,06%
Charts|News|Analysen

Am Montag gewinnt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,13 Prozent auf 23.815,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 23.879,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23.736,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 29.08.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23.941,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.102,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2024, einen Stand von 19.373,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 19,29 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24.645,00 Punkten. Bei 18.821,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 1,64 Prozent auf 33,20 EUR), Symrise (+ 1,62 Prozent auf 74,04 EUR), Rheinmetall (+ 1,43 Prozent auf 1.988,50 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,24 Prozent auf 45,81 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,17 Prozent auf 91,68 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Commerzbank (-2,40 Prozent auf 32,08 EUR), Deutsche Bank (-1,06 Prozent auf 30,23 EUR), Continental (-0,84 Prozent auf 56,52 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,64 Prozent auf 43,39 EUR) und EON SE (-0,53 Prozent auf 15,97 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1.269.834 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 262,210 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,07 erwartet. Mit 5,90 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
26.09.2025Rheinmetall BuyUBS AG
23.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Rheinmetall BuyUBS AG
23.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen