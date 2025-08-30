Börse Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Mittag zu

LUS-DAX-Entwicklung

Der LUS-DAX zeigt sich heute wenig bewegt.

Am Montag gewinnt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,13 Prozent auf 23.815,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 23.879,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23.736,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 29.08.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23.941,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.102,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2024, einen Stand von 19.373,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 19,29 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24.645,00 Punkten. Bei 18.821,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 1,64 Prozent auf 33,20 EUR), Symrise (+ 1,62 Prozent auf 74,04 EUR), Rheinmetall (+ 1,43 Prozent auf 1.988,50 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,24 Prozent auf 45,81 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,17 Prozent auf 91,68 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Commerzbank (-2,40 Prozent auf 32,08 EUR), Deutsche Bank (-1,06 Prozent auf 30,23 EUR), Continental (-0,84 Prozent auf 56,52 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,64 Prozent auf 43,39 EUR) und EON SE (-0,53 Prozent auf 15,97 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1.269.834 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 262,210 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,07 erwartet. Mit 5,90 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

