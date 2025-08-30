Handel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Montagmittag zu

Kursentwicklung

Am Montag herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Am Montag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 5.506,77 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,269 Prozent stärker bei 5.514,49 Punkten, nach 5.499,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.520,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.501,61 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 29.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.351,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wies der Euro STOXX 50 5.325,64 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.067,45 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,97 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.568,19 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.540,22 Punkte.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 1,64 Prozent auf 33,20 EUR), Rheinmetall (+ 1,43 Prozent auf 1.988,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,17 Prozent auf 91,68 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,75 Prozent auf 53,72 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,67 Prozent auf 543,60 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-1,92 Prozent auf 64,25 EUR), Deutsche Bank (-1,06 Prozent auf 30,23 EUR), Eni (-0,61 Prozent auf 15,20 EUR), Allianz (-0,42 Prozent auf 356,60 EUR) und Enel (-0,41 Prozent auf 7,97 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1.269.834 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 319,661 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,83 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Eni-Aktie zu erwarten.

