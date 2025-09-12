RWE Aktie
Marktkap. 26,09 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Ahmed Farman untersuchte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die aktuellen Trends im Bereich der Energieerzeugung. Bei RWE habe diese im August knapp unter dem zehnjährigen Schnitt gelegen, auch wegen schwächeren Winds bei Anlagen an Land. Er schätzt, dass bei dem Energiekonzern 90 Prozent des Gewinns aus der Stromerzeugung stammen, davon zu drei Vierteln aus dem Bereich der erneuerbaren Energien./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,94 €
|Abst. Kursziel*:
11,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,23%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|14:56
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|RWE Buy
|UBS AG
|08.09.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
