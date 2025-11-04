DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.524 -1,3%Bitcoin89.340 -3,4%Euro1,1491 -0,3%Öl64,49 -0,5%Gold3.966 -0,9%
RWE Aktie News: RWE am Nachmittag im Minus

04.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 42,52 EUR ab.

Aktien
RWE AG St.
42,40 EUR -0,40 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Die RWE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 42,52 EUR abwärts. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,34 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,77 EUR. Bisher wurden heute 1.091.168 RWE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.10.2025 bei 43,09 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 1,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,76 EUR am 19.12.2024. Mit Abgaben von 34,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,83 EUR an.

RWE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,13 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen