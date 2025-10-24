DAX 24.309 +0,3%ESt50 5.711 +0,6%MSCI World 4.415 +1,0%Top 10 Crypto 15,66 +5,2%Nas 23.606 +1,7%Bitcoin 98.854 +0,4%Euro 1,1647 +0,2%Öl 65,71 +0,0%Gold 4.001 -1,9%
RWE Aktie

40,45 EUR +0,10 EUR +0,25 %
STU
Marktkap. 29,46 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

RWE AG St.
RWE AG St.
40,45 EUR 0,10 EUR 0,25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE vor Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Angesichts geringerer Windgeschwindigkeiten und eines herausfordernderen Handelsumfelds dürften die Ergebniskennziffern im Vergleich zum Vorjahr deutlich gefallen sein, schrieb Javier Garrido in einer am Montag vorliegenden Vorschau. Dennoch sollte der Energieversorger weiter auf Kurs sein, die Mitte der Zielspanne für den bereinigten Nettogewinn im Geschäftsjahr 2025 zu erreichen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
46,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
40,55 €		 Abst. Kursziel*:
14,67%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
40,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,96%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

20:01 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 RWE Outperform Bernstein Research
24.10.25 RWE Buy UBS AG
09.10.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
19.09.25 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

dpa-afx Stromproduktion RWE-Aktie schwächelt: Gaskraftwerk soll 2030 den Betrieb aufnehmen RWE-Aktie schwächelt: Gaskraftwerk soll 2030 den Betrieb aufnehmen
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Nachmittag auf rotem Terrain
finanzen.net RWE Aktie News: RWE behauptet sich am Mittag
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Montagvormittag ohne große Veränderung
finanzen.net UBS AG: Buy für RWE-Aktie
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im DAX
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus
dpa-afx RWE-Aktie kann Verluste nach Citigroup-Abstufung eingrenzen
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE starts building 92MW of new Italian wind
reNEWS Indeximate monitors RWE subsea cables with fibre sensing tech
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE halts Kent offshore wind project in Victoria
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
