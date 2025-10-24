RWE Aktie
Marktkap. 29,46 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE vor Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Angesichts geringerer Windgeschwindigkeiten und eines herausfordernderen Handelsumfelds dürften die Ergebniskennziffern im Vergleich zum Vorjahr deutlich gefallen sein, schrieb Javier Garrido in einer am Montag vorliegenden Vorschau. Dennoch sollte der Energieversorger weiter auf Kurs sein, die Mitte der Zielspanne für den bereinigten Nettogewinn im Geschäftsjahr 2025 zu erreichen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Overweight
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
46,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
40,55 €
|Abst. Kursziel*:
14,67%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
40,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,96%
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|20:01
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|RWE Buy
|UBS AG
|09.10.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research