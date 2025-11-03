RWE Aktie News: RWE am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 42,64 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der RWE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 42,64 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 42,65 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,46 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 83.403 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 31.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,09 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,76 EUR am 19.12.2024. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 34,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,72 EUR.

Am 14.08.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,07 Prozent zurück. Hier wurden 3,67 Mrd. EUR gegenüber 4,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

