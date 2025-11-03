Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags fester

Index-Bewegung

So bewegt sich der LUS-DAX am Montag.

Der LUS-DAX verbucht im XETRA-Handel um 12:22 Uhr Gewinne in Höhe von 1,27 Prozent auf 24.238,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 24.249,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23.935,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 03.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.379,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der LUS-DAX auf 23.454,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, bei 19.227,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24.773,50 Punkten. Bei 18.821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 4,89 Prozent auf 112,55 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,11 Prozent auf 57,96 EUR), Rheinmetall (+ 2,82 Prozent auf 1.749,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,37 Prozent auf 92,36 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,18 Prozent auf 31,61 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Vonovia SE (-1,19 Prozent auf 25,74 EUR), Fresenius SE (-0,94 Prozent auf 49,55 EUR), QIAGEN (-0,66 Prozent auf 40,49 EUR), EON SE (-0,40 Prozent auf 16,08 EUR) und Heidelberg Materials (-0,39 Prozent auf 202,30 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2.410.525 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 255,556 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,90 zu Buche schlagen. Die Porsche Automobil-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net