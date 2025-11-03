DAX24.246 +1,2%Est505.704 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,70 -1,4%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.306 -2,8%Euro1,1515 -0,2%Öl64,46 -0,9%Gold4.004 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Palantir-Aktie gesucht: Spekulationen um möglichen Aktiensplit Palantir-Aktie gesucht: Spekulationen um möglichen Aktiensplit
Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Index-Bewegung

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags fester

03.11.25 12:25 Uhr
Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags fester | finanzen.net

So bewegt sich der LUS-DAX am Montag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
26,90 EUR 0,01 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
31,59 EUR 0,65 EUR 2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
16,08 EUR -0,02 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
49,73 EUR -0,17 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
204,30 EUR 2,50 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Henkel KGaA Vz.
70,36 EUR -0,04 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
58,05 EUR 1,99 EUR 3,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
34,99 EUR 0,45 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QIAGEN N.V.
40,43 EUR -0,21 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.743,50 EUR 37,50 EUR 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
228,90 EUR 3,60 EUR 1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
112,60 EUR 5,00 EUR 4,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
92,44 EUR 2,12 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
25,75 EUR -0,40 EUR -1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.220,0 PKT 285,0 PKT 1,19%
Charts|News|Analysen

Der LUS-DAX verbucht im XETRA-Handel um 12:22 Uhr Gewinne in Höhe von 1,27 Prozent auf 24.238,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 24.249,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23.935,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 03.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.379,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der LUS-DAX auf 23.454,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, bei 19.227,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24.773,50 Punkten. Bei 18.821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 4,89 Prozent auf 112,55 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,11 Prozent auf 57,96 EUR), Rheinmetall (+ 2,82 Prozent auf 1.749,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,37 Prozent auf 92,36 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,18 Prozent auf 31,61 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Vonovia SE (-1,19 Prozent auf 25,74 EUR), Fresenius SE (-0,94 Prozent auf 49,55 EUR), QIAGEN (-0,66 Prozent auf 40,49 EUR), EON SE (-0,40 Prozent auf 16,08 EUR) und Heidelberg Materials (-0,39 Prozent auf 202,30 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2.410.525 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 255,556 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,90 zu Buche schlagen. Die Porsche Automobil-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen