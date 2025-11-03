DAX24.232 +1,1%Est505.702 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,62 -0,7%Gold4.006 +0,1%
RWE im Blick

RWE Aktie News: RWE am Montagmittag fester

03.11.25 12:05 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Montagmittag fester

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 42,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
42,89 EUR 0,18 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 42,75 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 42,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 223.220 RWE-Aktien.

Am 31.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,09 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,80 Prozent. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Mit Abgaben von 35,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,72 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 EUR, nach 2,81 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,67 Mrd. EUR.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,13 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
28.10.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025RWE OutperformBernstein Research
24.10.2025RWE BuyUBS AG
09.10.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
