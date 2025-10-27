RWE Aktie
Marktkap. 29,38 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 44,50 auf 51,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Essener profitierten enorm vom global steigenden Strombedarf, schrieb Alberto Gandolfi am Montag. In seinem Basisszenario rechnet er mit einem mehr als verdoppelten Konzernergebnis (EPS) auf 4,36 Euro je Aktie bis 2030. Im besten Fall kann er sich aber auch 5 Euro vorstellen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 07:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,70 €
|Abst. Kursziel*:
25,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,48%
|
Analyst Name:
Alberto Gandolfi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|11:01
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|RWE Buy
|UBS AG
|09.10.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
