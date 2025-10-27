DAX 24.288 -0,1%ESt50 5.702 -0,2%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 15,66 -1,8%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.208 +0,2%Euro 1,1658 +0,1%Öl 64,56 -1,8%Gold 3.915 -1,9%
RWE Aktie

40,97 EUR +0,51 EUR +1,26 %
STU
Marktkap. 29,38 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

Goldman Sachs Group Inc.

RWE Buy

11:01 Uhr
RWE AG St.
40,97 EUR 0,51 EUR 1,26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 44,50 auf 51,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Essener profitierten enorm vom global steigenden Strombedarf, schrieb Alberto Gandolfi am Montag. In seinem Basisszenario rechnet er mit einem mehr als verdoppelten Konzernergebnis (EPS) auf 4,36 Euro je Aktie bis 2030. Im besten Fall kann er sich aber auch 5 Euro vorstellen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 07:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,70 €		 Abst. Kursziel*:
25,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,48%
Analyst Name:
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

11:01 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 RWE Outperform Bernstein Research
24.10.25 RWE Buy UBS AG
09.10.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

