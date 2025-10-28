RWE Aktie News: RWE gewinnt am Dienstagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 40,68 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 09:07 Uhr 0,5 Prozent. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 40,83 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,73 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 61.663 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 41,61 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 2,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,76 EUR am 19.12.2024. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 31,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,00 EUR.

RWE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,81 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 3,67 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,12 EUR je RWE-Aktie belaufen.

