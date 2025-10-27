DAX24.233 ±-0,0%Est505.697 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,75 +5,8%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.973 +0,5%Euro1,1643 +0,1%Öl65,62 -0,1%Gold4.031 -1,2%
So bewegt sich RWE

RWE Aktie News: RWE behauptet sich am Mittag

27.10.25 12:04 Uhr
RWE Aktie News: RWE behauptet sich am Mittag

Die Aktie von RWE zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der RWE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 40,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
40,64 EUR 0,16 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 40,60 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 40,77 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 40,51 EUR. Mit einem Wert von 40,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 498.784 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,61 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,49 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,00 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 14.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,81 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

UBS AG: Buy für RWE-Aktie

RWE-Aktie kann Verluste nach Citigroup-Abstufung eingrenzen

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätte eine Investition in RWE von vor 5 Jahren abgeworfen

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

mehr Analysen