RWE Aktie News: RWE am Freitagnachmittag kaum verändert
Die Aktie von RWE zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 40,47 EUR bewegte sich die RWE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Werte in diesem Artikel
Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 40,47 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 40,48 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,10 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,33 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 550.374 RWE-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 41,61 EUR erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,82 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 31,41 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 43,00 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,81 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 3,67 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 4,59 Mrd. EUR umsetzen können.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,12 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RWE-Aktie
RWE-Aktie kann Verluste nach Citigroup-Abstufung eingrenzen
DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätte eine Investition in RWE von vor 5 Jahren abgeworfen
RWE lässt Transportdrohnen zu Windparks auf See fliegen - Aktie fester
Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Nachrichten zu RWE AG St.
Analysen zu RWE AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen