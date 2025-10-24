RWE Aktie News: RWE am Freitagnachmittag kaum verändert

Blick auf RWE-Kurs

Die Aktie von RWE zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 40,47 EUR bewegte sich die RWE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 40,47 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 40,48 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,10 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,33 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 550.374 RWE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,61 EUR erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,82 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 31,41 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 43,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,81 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 3,67 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 4,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,12 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie kann Verluste nach Citigroup-Abstufung eingrenzen

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätte eine Investition in RWE von vor 5 Jahren abgeworfen

RWE lässt Transportdrohnen zu Windparks auf See fliegen - Aktie fester